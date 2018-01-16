Михалкову запретили посещать Украину

В официальном уведомлении говорится, что Михалков своими действиями и высказываниями создает угрозу национальной безопасности Украины. Документы был принят от 03.09.2014 года №495, на основании обращения Службы безопасности Украины и от 04.01.2018 года № 5/1/1-223. Кроме Михалкова в новый список лиц, которым запретили въезд на территорию Украины попали:

- Фомин Дмитрий Анатольевич;

- Шепелев Дмитрий Андреевич;

- Вакуленко Василий Михайлович, он же рэпер Баста.

В Минкультуры также сообщили, что к концу января список пополниться еще 27-ми новыми именами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Государственная пограничная служба запретила въезд в страну более полутора тыс деятелям культуры, спорта и артистам. Было составлено более двух тыс административных протоколов, касающихся иностранцев, включая деятелей культуры и искусства, которые гастролировали в Крыму.