Михалкову запретили посещать Украину

Министерство культуры Украины по поручению СБУ внесло российского актера и режиссера Никиту Михалкова в список "Миротворца". Соответствующий документ размещен на сайте Минкульта.
В официальном уведомлении говорится, что Михалков своими действиями и высказываниями создает угрозу национальной безопасности Украины. Документы был принят от 03.09.2014 года №495, на основании обращения Службы безопасности Украины и от 04.01.2018 года № 5/1/1-223. Кроме Михалкова в новый список лиц, которым запретили въезд на территорию Украины попали:
- Фомин Дмитрий Анатольевич;
- Шепелев Дмитрий Андреевич;
- Вакуленко Василий Михайлович, он же рэпер Баста.
В Минкультуры также сообщили, что к концу января список пополниться еще 27-ми новыми именами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Государственная пограничная служба запретила въезд в страну более полутора тыс деятелям культуры, спорта и артистам. Было составлено более двух тыс административных протоколов, касающихся иностранцев, включая деятелей культуры и искусства, которые гастролировали в Крыму.