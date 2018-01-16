16:18 16.01.2018 | Экономика | Новости
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Курс Биткоина продолжает падать

Курс Bitcoin в течении декабря 2017 года потерял 40 процентов своей стоимости. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Курс Биткоина продолжает падать

Так, курс самой популярной мировой криптовалюты упал до 12 тыс долларов, а вчера его цена опять опустилась на 17 процентов до 11,44 долларов. Ранее ценовой рекорд валюты составлял более, чем 20 тыс долларов за единицу, однако в середине декабря в "черный четверг" курс обвалился на 43 процента. При этом общая капитализация рынка, по данным портала, составила уже 335,7 млрд долларов. 

В 2018 году финансовые эксперты прогнозируют стремительный рост цены валюты ,что связано с началом торгов фьючерсами на эту виртуальную валюту.

Тем временем в Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля, в случае если его не начнут использовать в качестве платежного средства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила относительно криптовалют, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма. 

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