Киевского судью Дзюбу уволили за аресты активистов Майдана

Известно, что еще летом в отношении Дзюбы внесли представление на увольнение. На основании содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года.

Судья не согласился с решением Второй Дисциплинарной палаты и обжаловал его в Высшем совете правосудия, однако он оставил решение без изменений.

Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил уволить по статье Александра Дзюбу с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Юрий Луценко рассказал, что большинство дел о преступлениях против активистов Майдана – завершена. По словам генпрокурора, исполнители действий во время Майдана, находятся в судебном разбирательстве.