Дело Штепы направят в новый суд

Дело Штепы ранее рассматривалось в Ленинском районном суде Харькова, однако после пяти попыток начать заседания, было принято решение перенести разбирательство в другую судебную инстанцию. Суд прекратил разбирательство после постоянного срыва заседаний обеими сторонами: либо отсутствовала Штепа, по состоянию здоровья; либо лечебный брал главный судья дела.

Напомним, что бывшего мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме, попытке нарушения территориальной целостности Украина и поддержке боевиков. Ее задержали еще в 2014 году, рассмотрение ее дела продолжается уже три года. Ранее ей заменили электронный браслет на постоянным домашний арест. Штепе грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", разбирательство по делу Штепы перенесли на 11 января, а ее саму обязали продолжать находится под домашним арестом.