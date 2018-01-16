15:49 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дело Штепы направят в новый суд

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу будут судить в Октябрьском райсуде Харькова. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Дело Штепы направят в новый суд

Дело Штепы ранее рассматривалось в Ленинском районном суде Харькова, однако после пяти попыток начать заседания, было принято решение перенести разбирательство в другую судебную инстанцию. Суд прекратил разбирательство после постоянного срыва заседаний обеими сторонами: либо отсутствовала Штепа, по состоянию здоровья; либо лечебный брал главный судья дела. 

Напомним, что бывшего мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме, попытке нарушения территориальной целостности Украина и поддержке боевиков. Ее задержали еще в 2014 году, рассмотрение ее дела продолжается уже три года. Ранее ей заменили электронный браслет на постоянным домашний арест. Штепе грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", разбирательство по делу Штепы перенесли на 11 января, а ее саму обязали продолжать находится под домашним арестом.

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