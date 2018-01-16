Человеком года в Украине признали президента Мальты - ФОТО, ВИДЕО

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции "Человек года - 2017" Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Михаил Резник

Согласно его словам, глава государства Мальты действительго заслуживает звания "Человек года - 2017", поскольку именно эта страна сделала чрезвычайно важный посыл для Украины. В частности, во время председательства Мальты в Европейском Союзе Украина получила статус безвизового режима, и как личность она внесла волну в двусторонних отношениях чрезвычайно мощную.

Также Резник подчеркнул еще одну важную международную премию в области дипломатии, которую получил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу.

"Знаю его лично, поражает его активная позиция. Он как двигатель ... мощный и активный. Я несколько примеров приведу. Во-первых, межгосударственные отношения на высоком уровне состоялись, прошли обмены парламентскими делегациями", - отметил украинский посол.

Стоит отметить, что ежегодно международные и специальные премии присуждаются известным политикам и общественным деятелям международного масштаба, авторитетным дипломатам и меценатам, выдающимся представителям культуры и искусства за их вклад в развитие Украины.

Торжественная церемония вручения премии "Человек года - 2017" состоится 24 марта 2018 года в Национальной опере Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Первый деловой телеканал" за профессиональные достижения в сфере телевидения стал лауреатом в номинации "Информационно-аналитический телеканал года" по итогам XXII-й общенациональной программы "Человек года - 2017". Об этом во вторник, 16 января, на пресс-конференции "Человек года - 2017" сообщила генеральная дирекция программы. Ключевые факторы успеха телеканала Первого Делового телеканала: творческая команда и 100% контента собственного производства.