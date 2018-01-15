Во Львове корью заболели 74 человека

Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.

По словам Садового, более половины заболевавших - 49 человек, которые являются несовершеннолетними.

"Превышен барьер в школе в Сыхове, где заболели 9 детей, там карантин", - процитировала его заявление пресс-секретарь городского совета Кристина Процак.

Также мэр города подчеркнул, что школы и детсады должны работать в обычном режиме. При этом медики Львова предложили, как в Киеве, запретить посещать учебные заведения без прививок.

"Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городских властей. Я считаю, что очень важно, чтобы дети имели хороший иммунитет", – сказал Садовый.

По предварительным данным, с середины декабря вспышка кори в регионе началась среди работников японского завода. В частности, которые занимались производством электрического оборудования для машин.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 - это дети до 17 лет и 21 взрослый.