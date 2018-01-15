В понедельник в Украине снег и мороз

В целом по стране пройдет слабый снег, в Приазовье - умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 6 градусов мороза.

На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью достигнет 9-15 градусов мороза. Днем столбики термометров покажу от 2 до 8 градусов со знаком минус.

На севере страны в понедельник также небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустится до 9-14 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 2-8 градусов мороза.

В центре сегодня также небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов мороза. Днем будет от 2 до 8 холодных градусов.

На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночь. Столбики термометров опустится до отметки в 9-15 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 до 8 градусов мороза.

На юге страны небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза. Днем будет от 2 до 8 градусов мороза.

В Крыму сегодня также небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов со знаком минус.

Народный прогноз: 15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: Январь гонит вьюгу за семь верст - этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.