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В Одессе в некоторых ВУЗах объявили каникулы до конца февраля

В Одессе в некоторых ВУЗах зимние каникулы продлятся до конца февраля.

В Одессе в некоторых ВУЗах объявили каникулы до конца февраля

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на представителей Одесского национального университете имени Мечникова, зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля.

После этого занятия вновь возобновляются, - заверили в учебном заведении. Вместе с тем там пояснили, что учебные планы построены таким образом, что это не повлияет на количество лекций и семинарских занятий.

Также каникулы объявили в Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского, Одесской юридической академии и других ВУЗах.

Напомним, практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе местные власти еще на неделю продлили школьные каникулы. Соответствующее решение из-за вспышки кори во вторник, 9 января, принял оперативный штаб, созданный при городском Департаменте здравоохранения.

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