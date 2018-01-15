20:54 15.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд подтвердил законность запроса об экстрадиции Онищенко

Апелляционный суд города Киева в понедельник, 15 января, подтвердил законность запроса на экстрадицию народного депутата Украины Александра Онищенко.

Суд подтвердил законность запроса об экстрадиции Онищенко

Таким образом суд удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции. Как пояснила судья Ирина Силкова, суд оставит апелляционную жалобу адвоката Онищенко без удовлетворения.

Вместе с тем прокурор САП Андрей Перов напомнил, что экстрадиция состоялась бы при любых условиях, если бы суд Испании на это согласился, но существование такого постановления вообще нарушало все требования УПК.

Это решение использовалось стороной защиты, поэтому мы обратились в суд с жалобой, - пояснил он.

По его словам, на данный момент следствие ведет заочное следствие по делу Онищенко и готовит подозрение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд разрешил начать заочное расследование в отношении Онищенко. Его подозревают в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим фирмам по заниженным ценам.

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