Синоптики прогнозируют в Украине оттепель и осадки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно ее словам, обильный мокрый снег будет идти по всей Украине 17-19 января. Кроме того, синоптик обратила внимание, что погода в нашей стране в последнее время сложная и неустойчивая. К примеру, 16 января, ожидаются морозы, но уже на востоке и юге начнутся интенсивные осадки.

Также Диденко дала прогноз на 17 января, где придет существенное потепление практически до оттепели.

"То есть после сегодняшних 10-14 градусов мороза в Украине потеплеет практически до оттепели. В Карпатах есть опасность схода лавин. Также усилится ветер", - рассказала синоптик.

Завтра в Киеве еще будет морозно, 17 января ожидается потепление, возможны осадки.

"Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки по состоянию на утро вторника, 9 января, в результате аномальных для Восточного побережья страны морозов, от Северной Каролины до штата Нью-Йорк погибли 26 людей.