СБУ в Одесской области задержала полицейского - ФОТО

Капитан полиции попался на взятке. Как сообщает пресс-служба ведомства, начальник следственного отдела одного из районных подразделений Главного управления Национальной полиции области организовал механизм систематического вымогательства денег с фигурантов дел и их родственников за закрытие уголовных производств.

Правоохранители задокументировали факт получения первой части взятки в размере 500 долларов. При этом сам взяточник был задержан возле служебного помещения во время получения второй части денег в размере 1,5 тысячи долларов.

Сейчас против задержанного открыто уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луцке арестован подполковник СБУ, который требовал взятку в 1,5 тысяч долларов. Подполковник требовал деньги за содействие в вопросе об "откосе" от призывной срочной службы. Часть денег предназначалась должностным лицам Луцкого объединенного городского военного комиссариата.