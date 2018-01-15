NASA показало облачные пояса в южном полушарии Юпитера - ФОТО

Как сообщает пресс-служба аэрокосмического управления NASA, снимок NASA был сделан в декабре этого года во время десятого сближения зонда с Юпитером. Темная область в крайнем левом углу называется Южным умеренным поясом. Пересечение пояса - это призрачная функция скольжения белых облаков, - рассказали в ведомстве.

При этом по данным станции это самая большая особенность низких широт Юпитера. Это циклон, вращающийся с движением по часовой стрелке, - рассказывают ученые.

Вместе с тем в NASA называли увиденное "гобеленом ярких облачных полос и штормов".

Отмечается, что космический аппарат находился на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.

Зонд Juno был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года, однако аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только через пять лет. Зонд стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, после Галилео, находившегося на орбите планеты с 1995-го по 2003 год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готово в 2069 году запустить зонд к экзозвезды Проксима Центавра. В частности, это случиться в честь столетия миссии Apollo 11, когда человек впервые ступил на поверхность Луны.