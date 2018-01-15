В Одессе не привитые дети будут учиться дистанционно

С подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности. Как заявила в воскресенье, 14 января, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее.

При этом ссылки для таких уроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента,- пояснила на, добавив, что это касается пропущенных тем по основным предметам - математика, украинский язык, английский и русский языки - в тех школах, где он является основным языком обучения.

Она также пояснила, что нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако принять участие в нем уже изъявили желание городские школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей.

Вместе с тем родители непривитых детей, которые не согласны с решением комиссии ТЭБ исполкома горсовета, собираются 17 января на встречу, во вермя которой планируется подписать обращение к руководителям государства с требованием отменить решение, которое, по их мнению, нарушает их конституционные права.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе местные власти еще на неделю продлили школьные каникулы. Соответствующее решение из-за вспышки кори во вторник, 9 января, принял оперативный штаб, созданный при городском Департаменте здравоохранения. Как сообщают местные СМИ, по мнению специалистов, это позволит уменьшить контакты между детьми в вероятный инкубационный период заболеваемости корью и позволит сделать детям прививки.