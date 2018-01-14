10:51 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции боевики пророссийских бандформирований за прошедшие сутки шесть раз нарушали режим тишины.

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Донецком направлении противник вел огонь из артиллерии запрещенного калибра, велись обстрелы из стрелкового оружия и пулеметов. Неспокойно было Водяного, что на Приазовье, где наемники вели огонь по позициям украинских военных из пулеметов и гранатометов. У Павлополя и Верхнеторецкого боевики вели прицельный огонь с гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов вражеских снарядов от минометов. В результате обстрелов был ранен один украинский боец, его госпитализировали.

"В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь. Ситуация на линии разграничения остается напряженной", - говорится в официальном уведомлении штаба.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  с начала "новогоднего перемирия" со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО боевики пророссийских бандформирований ежедневно нарушали режим тишины. 

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