В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Донецком направлении противник вел огонь из артиллерии запрещенного калибра, велись обстрелы из стрелкового оружия и пулеметов. Неспокойно было Водяного, что на Приазовье, где наемники вели огонь по позициям украинских военных из пулеметов и гранатометов. У Павлополя и Верхнеторецкого боевики вели прицельный огонь с гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов вражеских снарядов от минометов. В результате обстрелов был ранен один украинский боец, его госпитализировали.

"В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь. Ситуация на линии разграничения остается напряженной", - говорится в официальном уведомлении штаба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала "новогоднего перемирия" со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО боевики пророссийских бандформирований ежедневно нарушали режим тишины.