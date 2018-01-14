В Польше проходят массовые акции протеста

Сообщается, что причиной для проведения протестных акций стала инициатива польского парламента на ужесточение правил возможности проведения аборта. Так, предлагается введение запрета на проведение операции даже при неправильном формировании плода. Кроме того, разрешение на проведение операции планируется получать не только у хирургов, но и психологов и главного врача медицинского учреждения.

Люди вышли на улицы с лозунгами: “Позор!”, “Помощь медицинская, а не божья”, “Женщины будут умирать без абортов”. Более 30 политиков-либералов польского Сейма выступили против внедрения таких изменений в законодательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, пять процентов из которых являются выходцами из Донбасса.