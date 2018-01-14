12:12 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ливии освободили украинского медика

В ливийском города Сегба из плена был освобожден украинский врач. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В Ливии освободили украинского медика

Украинский медик работал в Ливии как частное лицо. Он выехал на вызов пациента в городе Сегба, который не находился под контролем правительственных войск, в результате чего попал в заложники одной из местных вооруженных группировок. 

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с боевиками", - говорится в официальном уведомлении МИДа.

Украинские власти просят всех украинцев в срочном порядке покинуть территорию страны из-за сложности урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями. 

Напомним, что в Ливии на данный момент идет гражданская война, которая продолжается со времен свержения режима Каддафи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сын экс-главы Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи намерен участвовать в выборах президента страны. 

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