В Ливии освободили украинского медика

Украинский медик работал в Ливии как частное лицо. Он выехал на вызов пациента в городе Сегба, который не находился под контролем правительственных войск, в результате чего попал в заложники одной из местных вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с боевиками", - говорится в официальном уведомлении МИДа.

Украинские власти просят всех украинцев в срочном порядке покинуть территорию страны из-за сложности урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями.

Напомним, что в Ливии на данный момент идет гражданская война, которая продолжается со времен свержения режима Каддафи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сын экс-главы Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи намерен участвовать в выборах президента страны.