22:47 14.01.2018 | Общество | Новости
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В Чили после землетрясения погиб один человек

В Чили в воскресенье, 14 января, произошло землетрясение.

В Чили после землетрясения погиб один человек

Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия один человек погиб. Еще 20 местный жителей получили травмы.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр толчков находился в 36 километрах к северо-западу от города Акари, на южном побережье Перу.

При этом губернатор провинции Ямила Осорио в своем Twitter сообщила, что погибшего мужчину раздавило обломком скалы в населенном пункте Яука. Кроме того, сообщается о повреждении некоторых автомобильных дорог.

На данный момент угрозы цунами нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья Перу, в воскресенье, 14 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,3 баллов по шлаке Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари.

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