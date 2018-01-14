В Чили после землетрясения погиб один человек

Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия один человек погиб. Еще 20 местный жителей получили травмы.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр толчков находился в 36 километрах к северо-западу от города Акари, на южном побережье Перу.

При этом губернатор провинции Ямила Осорио в своем Twitter сообщила, что погибшего мужчину раздавило обломком скалы в населенном пункте Яука. Кроме того, сообщается о повреждении некоторых автомобильных дорог.

На данный момент угрозы цунами нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья Перу, в воскресенье, 14 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,3 баллов по шлаке Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари.