В Авдеевке восстановили работу газопровода

Новый газопровод расположен в обход временно оккупированных боевиками террторий ОРДЛО. Вчера, 12 января была полностью завершена сварка и установка труб. Сегодня в трубы начнут закачивать газ на уровне в семь с половиной атмосфер. Три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют, говорится в уведомлении службы. Только после этого можно будет полностью закончить установку труб.

Напомним, что в результате постоянных обстрелов бандформирований более 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района остались без газа и отопления. Жилые постройки к газоснабжению начнут подключать постепенно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по итогам обстрела окраин прифронтового Авдеевка часть города лишилась света.