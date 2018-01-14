00:00 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке восстановили работу газопровода

В Донецкой области завершили строительство нового газопровода в Авдеевку. Об этом передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В Авдеевке восстановили работу газопровода

Новый газопровод расположен в обход временно оккупированных боевиками террторий ОРДЛО. Вчера, 12 января была полностью завершена сварка и установка труб. Сегодня в трубы начнут закачивать газ на уровне в семь с половиной атмосфер. Три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют, говорится в уведомлении службы. Только после этого можно будет полностью закончить установку труб.

Напомним, что в результате постоянных обстрелов бандформирований более 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района остались без газа и отопления. Жилые постройки к газоснабжению начнут подключать постепенно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по итогам обстрела окраин прифронтового Авдеевка часть города лишилась света.

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