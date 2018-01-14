Украина присоединилась к программе IRENA

Участие страну в подобном проекта даст возможность обращаться к Абудабийському фонду развития за льготными кредитами на "зеленые" проекты. В результате Украина получит огромные финансовые средства на внедрения инноваций по возобновляемой энергетике. Кредиты страны сможет получить под один-два процента годовых на 20 и больше лет.

Кроме того, присоединение Киева к участию в программе сулит инвестиции, которые стран сможет привлекать вместе с 150 странами-членами этой организации.

"Участие в заседании на 8-й Ассамблеи IRENA имеет важное значение для дальнейшей интеграции Украины", - говорится в уведомлении комитета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Госбюджете на 2018 год предусмотрено два миллиарда гривен на сферу энергоэффективности.