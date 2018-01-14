05:00 14.01.2018 | Общество | Новости
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США хотят запретить социальную сеть "Вконтакте"

Российская социальная сеть "ВКонтакте" попала в список сервисом в наибольшим количеством пиратского контента. Об этом передает пресс-служба американского госдепа.

США хотят запретить социальную сеть

Сообщается, что в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые американские компании принимают для ограничения работы сервиса. В частности, было ограничено доступ к ряду приложений и программ, которые позволяют бесплатно скачивать фильмы и файлы, а также распространение технологии распознавания контента. 

На данный момент сеть попала в, так называемый "черный список", интернет-ресурсов с пиратским контентом. В списке сеть будет находиться до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты. 

Напомним, что российская социальная сеть Вконтакте была запрещена на территории Украины в прошлом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2017 году на официальном сайте Президента Украины был дан ответ только на одну петицию, которая касается запрета деятельности российской социальной сети " Вконтакте".

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