США хотят запретить социальную сеть "Вконтакте"

Сообщается, что в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые американские компании принимают для ограничения работы сервиса. В частности, было ограничено доступ к ряду приложений и программ, которые позволяют бесплатно скачивать фильмы и файлы, а также распространение технологии распознавания контента.

На данный момент сеть попала в, так называемый "черный список", интернет-ресурсов с пиратским контентом. В списке сеть будет находиться до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты.

Напомним, что российская социальная сеть Вконтакте была запрещена на территории Украины в прошлом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2017 году на официальном сайте Президента Украины был дан ответ только на одну петицию, которая касается запрета деятельности российской социальной сети " Вконтакте".