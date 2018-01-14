23:27 14.01.2018 | Общество | Новости
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Российскому журналисту запретили въезд в Евросоюз

В берлинском аэропорту Тегель, в воскресенье, 14 января, российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль.

Российскому журналисту запретили въезд в Евросоюз

Его не пропустили, объявив о запрете на въезд в Евросоюз. Как сообщил сам журналист, запрет на территорию стран Европейского союза без объяснения причин наложен по запросу Польши. При этом запрет будет действовать три года, - сказал он.

Политолог также пояснил, что он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

В настоящее время его готовят к депортации. Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву, - рассказал Бондаренко, добавив, что с чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры Евросоюза одобрили продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.

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