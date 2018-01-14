Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях дневная температура будет колебаться в отметке двух-трех градусов мораза, существенных осадков не предвидится. В западной части страны температурный максимум опустить до пяти-шести градусов с отметкой минус. В северной части Украины Киевской, Сумской и Житомирской областях ожидается незначительное выпадение снега, температура воздуха на термометрах может опуститься ночь до четырех мороза, дневной максимум составит один-два градуса мороза.

В столице сегодня облачно, туман продержиться на протяжении всего дня, температура днем - два градуса мороза, ночь - до минус пяти.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с, в южной части порывы — 15-20 м / с.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма.