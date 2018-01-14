ООН готова выделить гуманитарную помощь Колумбии

По словам генерального секретаря Антониу Гутерриша, необходимо предотвратить возвращение военной ситуации в стране, сократить уровень преступности, обезопасить мирных жителей от угрозы погибнуть в результате оружейного противостояние правительства и партизанских группировок. Сам генсек провел встречу с повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) и с меньшей партизанской группировкой - Национальной освободительной армией (ELN).

Генсек также отметил, что в стране на данный момент находится пол млн венесуэльцев, которые бежали из своей страны из-за продовольственного кризиса. Колумбия только в 2017 году выделила несколько млн долларов на гуманитарную помощь для Венесуэлы.

Также Гуттериш провел встречу с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом, министрами и сотрудниками службы безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал запретить оппозиционным партиям участвовать в президентских выборах в 2018 году.