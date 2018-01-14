Названы топ-пять профессий на ближайшие годы

По его словам, стоит ожидать того, что на украинских рынках будут отмирать такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист. Сегодня в Украине катастрофически не хватает медицинских кадров, точно также как и существует проблема оплаты труда медиков. Очень востребованные на сегодняшний день инженеры и агрономы.

Однако в ближайшие пять-десять лет молодежи стоит подготовиться к тому, что им придется постоянно менять свою квалификацию, переучиваться, заниматься дополнительными работами, ходить на курсы переподготовки. Рынок будет меняться стремительно, что скорее всего люди будут постоянно поднимать свою квалификацию для того, что их могло нанять наибольшее количества работодателей.

"То есть мы имеем огромный потенциал, но таких специалистов у нас становится все меньше и меньше", - отмечает Кравченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", количество людей, находящихся на учете в центрах занятости, уменьшилось на 25 процентов.