03:00 14.01.2018 | Общество | Новости
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Макрон готов защищать французский багет

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что багет должен войти в список мирового наследия культуры Франции. Об этом передает ВВС Украина.

Макрон готов защищать французский багет

Французский глава считает, что рецепт изготовления багета национальные пекари и повара хранят столетиями. Форма и вкус хлебного изделея не имеют аналогов по всему миру, а перечень ингридиентов, которые используются для приготовления багета, невозможно найти в других уголках планеты. Специально выращенное для багета зерно требует серьезных работ в сфере аграрных технологий и ухода за землей. Постонные инновации делают этот продукт незаменимым на столе каждого француза, говорит глава государства.

"Багет - это предмет для зависти во всем мире, а потому багет стоит внести в фонд мирового достояния культуры", - резюмирует Макрон

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно члены Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия внесли искусство приготовления неаполитанской пиццы в список нематериального культурного наследия. 

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