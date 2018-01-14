06:00 14.01.2018 | Политика | Новости
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КНДР готово договариваться с Сеулом для участия в Олимпиаде

Южная Корея и КНДР готовы сесть за стол переговоров для обсуждения возможности участия спортсменов Пхеньяна в Олимпиаде. Об этом передает "Радио Свобода".

КНДР готово договариваться с Сеулом для участия в Олимпиаде

Сообщается, что такую инициативу выдвинула северокорейская сторона. В Сеуле на такой позыв ответили одобрительно, встреча представителей обеих стран состоится 15 января в понедельник. В Южной Корее считают, что участие команды из КНДР может помочь в достижение компромисса в урегулировании кризиса, который навис над полуостровом уже с долгих времен. Также стороны планируют обсудить детали возможных гастролей артистических групп.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной КОрее пройдет с 9 до 25 февраля. В список участников команды уже не попали российские спортсмены, которых допинговый комитет уличил в мошенничестве. Однако им разрешат выступать за другие национальные сборные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Канада наложила арест на имущество и денежные активы КНДР.

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