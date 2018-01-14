Голодовка "шахтеров" Павлограда оказалась провокацией спецслужб РФ

По версии правоохранителей, Карпенко и другой участник акции – Исхак Ахмеров на протяжении 2017 года неоднократно посещали ОРДЛО через территорию Российской Федерации. В частности, Ахмеров последний раз пересекал украино-российскую границу 24.11.2017 через КП "Силовое". Карпенко последний раз был зафиксирован на границе в середине декабря прошлого года.

Следствие располагает документами, подтверждающими связь Карпенко и Ахмерова с организованными "военными структурами", которые существуют на территории так называемой Луганской народной республики, пытающимися использовать "шахтерские протесты" на украинских угледобывающих предприятиях Западного Донбасса для антиукраинской пропаганды и дестабилизации их работы. Контроль и финансирование данных структур осуществляется напрямую из Российской Федерации.

Согласно п.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию с целью нанесения ущерба интересам государства, совершенное организованной группой карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщалось, 28 декабря несколько активистов новосозданной Независимой первичной профсоюзной организации "Павлоградуголь" объявили голодовку в помещении Павлоградского горисполкома. Среди требований протестующих – отстранение от занимаемых должностей руководителей шахт "Павлоградугля", крупнейшего отраслевого предприятия на украинской территории, увеличившего добычу угля в 2017 году на 10%.

Как известно, после "национализации" руководством ЛНР и ДНР шахт, расположенных на неконтролируемой территории, энергетика испытывает острый дефицит угля. В 2017 году Украина была вынуждена увеличить валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия. Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%)

Источник: from-ua