16:56 14.01.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган готов начать войну против сирийских курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган готов начать интервенцию на территорию Сирии с целью вытеснения курдов. Об этом передает NTV.

Эрдоган готов начать войну против сирийских курдов

Так, турецкие власти отреагировали на нарушение обещаний со стороны сирийских курдов, которые должные были покинуть города Манбидж и Африн. Официальные заявления президента страны также направлены против высоких кабинетов Вашингтона, которые поддерживают военные формирования курдов. В свою очередь, Анкара не раз настаивала на том, что сирийские курды являются террористическими формированиями, и что с ними нужно поступать соответственно. 

Эрдоган пригрозил начать сразу две военные операции в Манбидж и Африн, если с понедельника не будут соблюдаться договоренности.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявляет турецкий лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Тайип Эрдоган уверен, что Вашингтон намеренно блокирует работу турецких банков.

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