20:32 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авдеевский газопровод готов к началу испытаний

Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний.

Авдеевский газопровод готов к началу испытаний

В воскресенье, 14 января, его начали проверять на качество сварки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, сегодня около десяти часов утра он посетил строительство газопровода. Вчера завершили сварку стыков и укладку труб.

Газопровод готов полностью, - пояснил глава администрации, добавив, что накачивать газопровод будут поэтапно – до 7,5 атмосфер, на что потребуются сутки. Затем трубу проверят специалисты технадзора и гоструда. Он должен держать давление три часа, после этого опустят давление до шесть атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбирует. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу. Далее закачиваем газ и начинаем подключать дома, - рассказал глава Донецкой ОВГА.

При этом Жебривский заверил, что уже дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, "чтобы не затягивать процесс".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 года вблизи Авдеевки Донецкой области в результате вражеских обстрелов был поврежден газопровод. В результате около 22 тысяч жителей осталось без газоснабжения.

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