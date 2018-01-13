11:52 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вирус Petya был запущен в Украину российскими хакерами, - ЦРУ

Центральное разведывательное управление США утверждает, что у них есть все доказательства того, что вирус Petya попал в Украину с помощью российских хакеров.

Вирус Petya был запущен в Украину российскими хакерами, - ЦРУ

Об этом передает The Washigton Post.

По предварительной информации, хакерская атака была осуществлена с целью дестабилизации украинской финансовой системы на фоне войны на востоке Украины. Сотрудники ЦРУ готовы предоставить доказательства того, что вирус был запущен с помощью Главного разведуправления РФ.

Напомним, что прошлым летом украинские государственные сайты подверглись вирусной атаке Petya, который требовал с пользователей компьютера внести определенную плату для продолжения работы. Тогда были временно были выведены из строя аэропорты, ряд почтовых и банковских учреждений, сайты Минобразования и Минюста.

Полиция получила более две тысяч обращений за кибератаки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку.

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