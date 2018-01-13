В Замбии люди вышли на демонстрации

Демонстранты вышли на улицы после введения властями комендантского часа и запрета проводить торговлю в открытых палатках. Активисты били витрины магазинов, грабили продуктовые палатки и провоцировали столкновения с правоохранителями. В результате полиция применила против участников беспорядков силу и слезоточивый газ. Стражи порядка задержали 55 демонстрантов.

В стране уже третий месяц продолжает бушевать эпидемия холеры, от заболевания уже погибло более 70 человек. Замбийская медицина не может справиться с последствиями холеры, а потому власти решили граничить публичные собрания людей, дабы предотвратить распространения заражения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Николаеве госпитализировали 33 человека с острой инфекционной болезнью - гепатитом А.