12:39 13.01.2018 | Политика | Новости
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В Замбии люди вышли на демонстрации

В Замбии в столице страны Лусаке люди вышли на улицы из-за игнорирования властями мер по борьбе с эпидемией холеры. Об этом передает Reuters.

В Замбии люди вышли на демонстрации

Демонстранты вышли на улицы после введения властями комендантского часа и запрета проводить торговлю в открытых палатках. Активисты били витрины магазинов, грабили продуктовые палатки и провоцировали столкновения с правоохранителями. В результате полиция применила против участников беспорядков силу и слезоточивый газ. Стражи порядка задержали 55 демонстрантов. 

В стране уже третий месяц продолжает бушевать эпидемия холеры, от заболевания уже погибло более 70 человек. Замбийская медицина не может справиться с последствиями холеры, а потому власти решили граничить публичные собрания людей, дабы предотвратить распространения заражения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Николаеве госпитализировали 33 человека с острой инфекционной болезнью - гепатитом А.

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