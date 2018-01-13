В Украине наблюдается нехватка дипломатических кадров

Сообщается, что пробелы в отсутствии послов имеются по следующим направлениеям:

- с 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии.;

- с августа 2013 года остается вакантной должность посла в Казахстане;

- с апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии;

- с мая того же года - в Дании и Черногории;

- с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире;

- с августа 2015 года нетпослов в Ирландии и Армении.

Проблемой в назначении послов остается сама процедура, при которой президент Украины лично подписывает указ о назначении посла по предложению министра иностранных дел. Также требуется получение ответа с принимающей посла страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует провести переговоры с новым главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.



