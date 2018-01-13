Украинцам не будут отключать сервис Google Drive

Однако, десктопная программа Google Drive действительно перестанет работать 12 марта 2018.

Поэтому к этой дате рекомендуют перейти на приложение Backup and Sync, который заменит сразу два приложения: Google Drive и Google Photos Uploader.

Так, пользователи и после 12 марта смогут получать доступ к Google Drive через веб-интерфейс или мобильное приложение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские пользователи теперь не смогут бесплатно работать в интернет-сервис Google Диск. Так, еще 11 декабря 2017 года было объявлено о полном прекращении работы сервиса 12 марта 2018 года, однако сохранившаяся ранее информация будет доступна через другие веб-сервисы и специальное мобильное приложение.