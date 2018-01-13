Украина расширила список людей, которым запрещен въезд в страну

Запрет на въезд в Украину касается людей или гражданских лиц, которые перебывали на территории временно оккупированного полуострова Крым. Только с начала 2018 года уже выявлено более 30 таких лиц. Было составлено более двух тыс административных протоколов, касающихся иностранцев, включая деятелей культуры и искусства, которые гастролировали в Крыму. Кроме того, в список могут попасть еще 800 человек, которые подозреваются в пребывании на оккупированном полуострове.

Ранее вице-премьер-министр Владимир Кириченко заявил, что его ведомство готовит дополнительный законопроект, который будет взимать с украинских звезд, которые посещают страну-агрессора Россию дополнительный военный сбор, а их клипы на ТВ и радио будут предупреждать о их гастролях по РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Министерстве внутренних дел Украины поведали о деталях работы программы биометрического контроля на украино-российской границе.