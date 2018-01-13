02:00 13.01.2018 | Общество | Новости
100184008:roman

У американских военных появилась новая униформа

В 2018 году армия США намерена одеть своих солдат и офицеров в униформу времен Второй мировой войны. Об этом передает Голос Америки.

У американских военных появилась новая униформа

Новую модель униформы планируют производить из качественной ткани, где главным преимуществом в ношении должен стать комфорт для военного и крепкий крой. Это называемая розово-зеленая униформа использовалась в эпоху Второй мировой войны. Подобную инициативу подхватили в Пентагоне после заявлений служащего США Деннэ Дейла, который утверждает, что сейчас американской армии не хватает поддержки морального духа.

Он уверен, что стоит напомнить солдатам и офицерам подвиги их боевых товарищей времен ВМВ.

Опрос американских служащих показал, что более 70 процентов вполне поддерживают такую смелую инициативу.

"Даже история бывает стильной", - говорит сам Дейли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США летом 2018 года отправит в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе. 

Поделиться
Читайте также:
 
Боевики систематически нарушают "новогоднее перемирие", - Хуг МКС готовится на выход на новую орбиту Нацбанк не готов создавать собственную криптовалюту Пленарную неделю Рада начнет во вторник с закона о реинтеграции Донбасса
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив