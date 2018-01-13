У американских военных появилась новая униформа

Новую модель униформы планируют производить из качественной ткани, где главным преимуществом в ношении должен стать комфорт для военного и крепкий крой. Это называемая розово-зеленая униформа использовалась в эпоху Второй мировой войны. Подобную инициативу подхватили в Пентагоне после заявлений служащего США Деннэ Дейла, который утверждает, что сейчас американской армии не хватает поддержки морального духа.

Он уверен, что стоит напомнить солдатам и офицерам подвиги их боевых товарищей времен ВМВ.

Опрос американских служащих показал, что более 70 процентов вполне поддерживают такую смелую инициативу.

"Даже история бывает стильной", - говорит сам Дейли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США летом 2018 года отправит в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе.