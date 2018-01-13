05:00 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стала известна причина мора птиц в Херсонской области

Массовый мор диких птиц на черноморском побережье в Каланчакском районе Херсонской области связан с инфекционной болезнью пастереллез.

Стала известна причина мора птиц в Херсонской области

Соответствующее заключение дала региональная лаборатория Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Отмечается, что пастереллезом могут заразиться как пернатые, так и млекопитающие, в том числе человек. Инфицирование происходит через укус животных, слизистые оболочки. А также через контакт с водой, где бактерия сохраняет жизнеспособность около трех недель.

Отмечается, что в связи с гибелью птиц в регионе ввели ряд карантинных мер. В частности, ежедневно проверяется состояние домашних птиц, а владельцев просят не допускать их к естественным водоемам, и регулярно дезинфицировать места их содержания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днестровском лимане случилс массовый мор рыбы. ммКак сообщает одесский эколог и бывший директор парка Тузловские лиманы Иван Русев, так всегда бывает, когда берутся не за свое дело или не соблюдают технологию, или просто с жиру бесятся.

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