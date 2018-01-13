09:48 13.01.2018 | Политика | Новости
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США продолжит наращивать ядерные вооружения

Соединенные Штаты планируют продолжать разработку ядерных ракет малой дальности для сдерживания агрессивной политики России. Об этом передает The Huffington Post.

США продолжит наращивать ядерные вооружения

В рамках программы "Обзор ядерной политики" запланировано увеличение количества межконтинентальных баллистических ракет, а также модернизация атомных подводных лодок. На них будут размещать ядерные боеголовки малого радиуса действия. Программа предусматривает разработке маломощных ракет с низкой взрывной силой.

В Минобороны США говорится, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, а потому для сдерживание ее амбиций стоит применить превентивные меры. Также не стоит забывать и о ядерной программе КНДР и Ирана. США обязаны соответствовать другим странам в отношении ядерного вооружения. Сама доктрина сдерживания России будет опубликована в весной 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Соединенные Штаты планируют начать патрулировать морские пути, которые ведут к Северной Корее. 

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