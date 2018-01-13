Прогноз погоды Украины на сегодня

Во всем областях страну температура воздуха опуститься ниже нуля, средний температурный показатель будет составлять минус семь градусов по Цельсию. В западной части страны осадков не ожидается, ночью термометры покажут до минус трех-четырех градусов, днем воздух может прогреться до плюс два-три градуса.

На севере, юге и в центральной части Украины возможен мелкий дождь со снегом, дневной максимум опуститься до минус нуля-двух градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м / с. На территории восточных областей ожидаются морозы, температура днем опуститься до минус нуля-трех градусов, ночью до минус пяти.

В Киеве сегодня облачно, днем ​​и ночью осадков не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", атмосферный циклон принесет в Украину умеренные дожди в январе.