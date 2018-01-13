Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, 13 января в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом передает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во всем областях страну температура воздуха опуститься ниже нуля, средний температурный показатель будет составлять минус семь градусов по Цельсию. В западной части страны осадков не ожидается, ночью термометры покажут до минус трех-четырех градусов, днем воздух может прогреться до плюс два-три градуса.
На севере, юге и в центральной части Украины возможен мелкий дождь со снегом, дневной максимум опуститься до минус нуля-двух градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м / с. На территории восточных областей ожидаются морозы, температура днем опуститься до минус нуля-трех градусов, ночью до минус пяти.
В Киеве сегодня облачно, днем и ночью осадков не ожидается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", атмосферный циклон принесет в Украину умеренные дожди в январе.