Порошенко подписал указ об усиленной защите детей-сирот

Об этом передает пресс-служба главы государства.

В документе предусмотрены мероприятия по усилению социальной защиты детей-сирот, а также семей, которые лишились своего кормильца в результате участия последнего в АТО. В бюджете теперь ежегодно будет формироваться статья расходов на строительство домов для таких семей, а также домов детского и поддержаного типа. Для детей-сирот будут выделены субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации.

Кроме того, глава государства поручил правительству разработать новые стандарты начисление финансовой помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан. Порошенко также настаивает на развитии программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности специалистов по работе с детьми-сиротами, а также детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".