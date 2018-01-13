ООН обеспокоена ситуацией с беженцами

Об этом передает Центр новостей ООН.

На сегодгышний день в странах Европы, в основном Греции и Италии, находится около 277 тыс беженцев, и всех их нужно вернуть обратно на родину. Большинство европейских стран игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, а потому проблема продолжает расти в геометрической прогрессии. Сейчас о готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств, всего в 2018 году на возвращение было домой было подано 13 тыс заявок.

Мигранты из Африки и Азии в большинстве случаев пытаются любыми способами задержаться в Европе в поисках лучшей жизни, но это на ликвидирует проблему с беженцами в регионе, говорится в сообщении.

С таким заявлением в УВКБ решили обратиться к большинству стран после гибели 160 человек в водах Средиземного моря на этой неделе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, пять процентов из которых являются выходцами из Донбасса.