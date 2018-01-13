На Украину надвигается ледяной циклон

Морозная погода ударит по стране в конце января. Ожидается снижение температуры воздуха до 20 со знаком минус, также вероятным остается возможность выпадение осадков, в некоторых регионах они будут достигать толщины в 10 сантиметров. Начиная с 18 января стоит ожидать существенного похолодания в центральной части Украины, температурный максимум опуститься до минус 15 по Цельсию. Прирост снежного покрова прибавится еще на 10-20 сантиметров в большинстве областей Украины.

На страну холодный циклон надвигается со стороны Балкан, таким образом, будут наблюдаться осложнения погодных условий и на юге Украины - в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате столкновений холодного и теплого циклонов на востоке США в стране существенно ухудшилась погода, жертвами которой стали 22 человека.