07:00 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Марсе нашли запасы водяного льда

Ученые заявили о том, что под поверхностью Марса на глубине один-два метра залегают обширные пласты чистого водного льда толщиной до 100 метров. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science.

На Марсе нашли запасы водяного льда

В ходе исследования ученые изучили снимки, которые были получены с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который сделал снимки подвергнутых эрозии скалистых уступов. Исследователи установили, что лед образует толстый слой, а не тонкую корку.

По мнению ученых, им удалось обнаружить чистую замерзшую воду, которая может быть использована астронавтами во время строительства колонии на Красной планете. Кроме того, ученые считают, что изучение этих залежей может рассказать о климате Марса в прошлом.

Исследователи предполагают, что залежи льда образовались в результате сильных снегопадов в далеком прошлом Красной планеты. Они также заметили активную эрозию уступов, вызванное таянием обнажившегося ледяного слоя.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в  NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире. В частности, карта показывает отклонения от средней тампературы в определенном регионе.

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