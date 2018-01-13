МКС готовится на выход на новую орбиту

Сообщается, что с помощью двигателя "Звезда" станцию поднимут выше на 600 метров, в результате МКС окажется на высоте в 404,5 км над землей. Топливо в двигателе расчитано на его работу на протяжении 22 секунд. Запуск станции состоится 17 января в 22;15 по Киеву. Эксперты и специалисты утверждают, что подобные меры необходимо для формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08".

Ранее на МКС сообщили, что китайская космическая станция Tiangong-1, которая весит около восемь с половиной тонн в течение нескольких месяцев упадет на Землю. Космонавты работают над вычислением приблизительного места приземления станции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", японский астронавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров за три недели пребывания на Международной космической станции.