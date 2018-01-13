Мировые цены на нефть достигли рекордного максимума

Это связано прежде всего с противостоянием Вашингтона и Тегерана. Сказываются ранее наложенные на Иран санкции, что повлияло и на рост цен на нефть в среднем на пять процентов. За баррель на Нью-йоркской торговой бирже уже дают больше 64 долларов, что почти на один процент больше, чем в декабре 2017 года. На нефть марки Brent прибавили в цене 61 цент, что показывает рост нефти на три процента.

Ряд экспертов утверждает, что цены на нефть до начала весны вполне могут достигнуть в 70 долларов за баррель. Последний раз подобное повышение цен наблюдалось в 2014-2015 годах.

Также стоит опасаться повышения цен на топливо из-за увеличения запасов нефти странами не входящими в организацию экспортеров "черного золота" ОПЕК.

Как сообщалось "УРА-Информ", недавно участники организации стран-экспортеров нефти на встрече в Вене договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 года.