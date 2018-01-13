12:55 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минрегион планирует увеличить жилищных фонд для молодых семей

На обеспечение молодых семей жильем в 2018 году будет выделено 30 млн гривен. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Минрегион планирует увеличить жилищных фонд для молодых семей

Планируется финансировать программу с помощью бюджетов местных властей и уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Вероятно к концу года удастся привлечь в фонды программы еще дополнительных 160 млн гривен. Кроме того, действие программы "Доступное жилье" планируют переориентировать на молодые семьи. Сейчас же большинство пользователей программы это ветераны АТО и их семьи.

Всего же на улучшение жилищных условий в 2018 году будет выделено 30 млн гривен, что является наименьшим показателем за последние четыре года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение 2017 года украинским семьям погибших участников боевых действий на Донбассе выделили 490 млн гривен на покупку жилья.  

 

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