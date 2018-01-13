Минрегион планирует увеличить жилищных фонд для молодых семей

Планируется финансировать программу с помощью бюджетов местных властей и уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Вероятно к концу года удастся привлечь в фонды программы еще дополнительных 160 млн гривен. Кроме того, действие программы "Доступное жилье" планируют переориентировать на молодые семьи. Сейчас же большинство пользователей программы это ветераны АТО и их семьи.

Всего же на улучшение жилищных условий в 2018 году будет выделено 30 млн гривен, что является наименьшим показателем за последние четыре года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение 2017 года украинским семьям погибших участников боевых действий на Донбассе выделили 490 млн гривен на покупку жилья.