21:00 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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История праздника Старого Нового года

Команда "УРА-Информ" подготовила небольшой релиз предыстории праздника Старого Нового Года.

История праздника Старого Нового года

Отмечать праздник начали еще в советской России Совет, когда народных комиссаров решил перейти на григорианский календарь. В результате в ночь с 13 на 14 января 1919 года у советских граждан появился еще один праздник для того, чтобы отдохнуть и выпить. 

В Украине, Беларуси в этот день отмечают Щедрый вечер, во время которого проводятся массовые гуляния, девушки гадают, а детвора щедрует на счастья в соседских дворах. Старый Новый Год также отмечают в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь.

Исторически сложилось так, что и в европейских странах отмечают этот праздник, однако только немецкоязычное население и народы южных и западных славян. Это является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь в ходе Реформации.

 

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