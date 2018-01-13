История праздника Старого Нового года

Отмечать праздник начали еще в советской России Совет, когда народных комиссаров решил перейти на григорианский календарь. В результате в ночь с 13 на 14 января 1919 года у советских граждан появился еще один праздник для того, чтобы отдохнуть и выпить.

В Украине, Беларуси в этот день отмечают Щедрый вечер, во время которого проводятся массовые гуляния, девушки гадают, а детвора щедрует на счастья в соседских дворах. Старый Новый Год также отмечают в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь.

Исторически сложилось так, что и в европейских странах отмечают этот праздник, однако только немецкоязычное население и народы южных и западных славян. Это является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь в ходе Реформации.