17:21 13.01.2018 | Экономика | Новости
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ЕЦБ продолжает укреплять евровалюту

Европейский центробанк продолжает стимулировать укрепления евро в отношении доллара. Об этом передает Deutsche Welle.

ЕЦБ продолжает укреплять евровалюту

Так, на этой неделе евро в отношении доллара вырос на пол процента, а сегодня этот показатель вновь повысился на полтора процента. Эксперты ЕЦБ связывают подобный валютный буст с позитивным завершением коалиционных переговоров в Германии, которая является наибольшим рынком пользователей евровалюты. Сейчас немецкие евробонды Bund подскочили до пятимесячного максимума.

Европейский центробанк также начнет сворачивание программы финансового вливания в экономику за счет скупок активов с частных рук. Регулятор в 2018 году планирует инвестировать в такие мероприятия не более 30 миллиардов евро в месяц, что также может повлиять на рост евро. Таким образом, "дешевые" евро планируют постепенно изъять из оборота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно евро в украинских обменниках превысил 34 гривны.

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