23:00 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что обязательно нужно приготовить на Старый Новый год

Все мы прекрасно знаем украинскую традицию вкусно поесть, и праздник Старого Нового года в этом плане по набору блюд не отстает. Мы представляем вам три наиболее популярных блюда, которые вы можете приготовить на Щедрую вечерю.

Что обязательно нужно приготовить на Старый Новый год

Главным блюдом на вашем столе должны быть Кутя с маком и изюмом. Классический способ приготовления: два стакана пшеницы, мак — 200 грамм. орехи грецкие — 200 грамм, изюм — 150 грамм, мед — три столовые ложки. 

Вторым обязательным блюдом на украинском столе в этот вечер должны быть вареники с картошкой или капустой. Существует много поверьев и традиций, которые связаны с употреблением в пищу вареников. В этот день в них кладут разную начинку, которая символизирует что-либо. Например: монета — к деньгам, лавровый лист — повышение на работе, курага — радость, кольцо — свадьба, карамель — любовь, зерно — богатство, вишня — удача.  

И третьим важным блюдом на вашем столе будут конечно связаны со свининой.  Это буженина, котлеты, битки, крученики, жаркое, домашняя колбаса. Так как православный Святой Василий считался покровителей именно этих животных.

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