Что обязательно нужно приготовить на Старый Новый год

Главным блюдом на вашем столе должны быть Кутя с маком и изюмом. Классический способ приготовления: два стакана пшеницы, мак — 200 грамм. орехи грецкие — 200 грамм, изюм — 150 грамм, мед — три столовые ложки.

Вторым обязательным блюдом на украинском столе в этот вечер должны быть вареники с картошкой или капустой. Существует много поверьев и традиций, которые связаны с употреблением в пищу вареников. В этот день в них кладут разную начинку, которая символизирует что-либо. Например: монета — к деньгам, лавровый лист — повышение на работе, курага — радость, кольцо — свадьба, карамель — любовь, зерно — богатство, вишня — удача.

И третьим важным блюдом на вашем столе будут конечно связаны со свининой. Это буженина, котлеты, битки, крученики, жаркое, домашняя колбаса. Так как православный Святой Василий считался покровителей именно этих животных.