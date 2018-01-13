Боевики ОРДЛО привлекают к коррупционным схемам гражданских

По его словам, украинская разведка подробно зафиксировала один из случаев злоупотребление пророссийскими наемиками. На штатные должности в воинских подразделениях боевики назначают кого-то из местного населения, иногда даже бывают случаи назначения на должности "мертвых дущ". Однако гражданские по факту службы не проходят, а 70 процентов своего дохода, а это 10 тыс рублей, отдают организаторам преступных схем.

В результате главари боевиков сосредотачивают в своих руках сотни тыс рублей, которые потом выводятся на территорию России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандфомирований 10 раз нарушали установленный ранее режим тишины.