19:20 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики ОРДЛО привлекают к коррупционным схемам гражданских

На Донбассе командиры боевиков привлекают гражданское население для помощи в совершении коррупционных схем. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Боевики ОРДЛО привлекают к коррупционным схемам гражданских

По его словам, украинская разведка подробно зафиксировала один из случаев злоупотребление пророссийскими наемиками. На штатные должности в воинских подразделениях боевики назначают кого-то из местного населения, иногда даже бывают случаи назначения на должности "мертвых дущ". Однако гражданские по факту службы не проходят, а 70 процентов своего дохода, а это 10 тыс рублей, отдают организаторам преступных схем. 

В результате главари боевиков сосредотачивают в своих руках сотни тыс рублей, которые потом выводятся на территорию России. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандфомирований 10 раз нарушали установленный ранее режим тишины.  

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