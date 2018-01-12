15:42 12.01.2018 | Экономика | Новости
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Во всем мире цены на продукты достигли рекордного максимума

Продуктовая корзина всех жителей Земли в среднем возросла на восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Во всем мире цены на продукты достигли рекордного максимума

Так, быстрее всего продолжает дорожать свинина, говядина и прочие мясные продукты, в среднем индекс цен поднялся на девять процентов. Резкий рост продемонстрировали цены на молочную продукцию, все продукты этой отрасли в среднем набрали ценового веса в 31 процент, однако ценовые показателе на сухое и обезжиренное молоко остались без изменений.  В сезоне 2017/18 года производство зерна может увеличиться и цена на зерно могут существенно снизиться, в прошлом году подъем цен на эту продукция составил пять процентов.

Но есть и некоторые продукты, которые значительно подешевели. В частности, из-за увеличенного сбора урожая в Бразилии тростникового сахара, подешевел и весь сахарный сегмент. В результате среднегодовое значение индекса цен на сахар сократилось на 11 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине розничные цены в региональных сетях автозаправочных станций на бензин и дизельное топливо резко поднялись.

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